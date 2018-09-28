ويوصي أطباء الأطفال الأمهات بالاعتماد فقط على الرضاعة الطبيعية على الأقل حتى يبلغ الطفل ستة أشهر لأنها تعزز جهازه المناعي وتخفض مخاطر الإصابة بعدوى الأذن والجهاز التنفسي وتحد من حالات وفاة الأطفال المفاجئة والحساسية والسمنة والسكري.

وأفاد باحثون في طب الأطفال بأن العديد من الدراسات وثقت بالفعل هذه المزايا، لكن لا يعرف الكثير عن كيف تحسن الرضاعة الطبيعية الحالة الصحية للأطفال بهذا الشكل.

وفي هذه التجربة درس الباحثون مستويات هرمون كورتيزول المسؤول عن التوتر عند 21 طفلا اعتمدوا على الرضاعة الطبيعة فقط في الأشهرالـ5 الأولى من حياتهم ومستواه لدى 21 طفلا لم يرضعوا طبيعيا.

وعندما تعرض المواليد لضغط، مثل تجاهل الأم لهم، رصد الباحثون أدلة أقل على وضع الجسم في حالة "القتال أو الهرب" الدفاعية لدى من اعتمدوا على الرضاعة الطبيعية.

وقال مدير مركز دراسات الأطفال بكلية طب وارن ألبرت بجامعة براون في رود أيلاند، باري ليستر: "سلوك التغذية يتحكم في جين وراثي بعينه ينظم الاستجابة النفسية للطفل تجاه التوتر".

وقال ليستر إن التجربة استلهمت من تجارب سابقة على الفئران ربطت بين رعاية الأم أو سلوكيات التغذية وبين التغيرات في الاستجابة النفسية للفئران في مواجهة التوتر.

وأضاف "سلوك التغذية يسهل على الفأر الاسترخاء بعد التوتر...ليس هذا فقط بل إن التأثير دائم - يستمر في مرحلة البلوغ وهناك أدلة على أنه ينقل للأجيال التالية".

والتجربة الراهنة على البشر صغيرة ولا تمتد لأجيال لكن نتائجها تشير بالفعل إلى أن سلوك التغذية للأمهات قد يجعل الأطفال أقل انفعالا في مواجهة التوتر.

ولتقييم ذلك فحص الباحثون التغيرات في لعاب الأطفال لرصد التغيرات في الشفرة الوراثية، التي قد ترتبط باستجابتهم للتوتر وتتبع الأدلة على إنتاج هرمون الكورتيزول في مواجهة التوتر.

وقال ليستر: "الكورتيزول جزء من استجابة وضع الجسم في حالة القتال أو الهرب الدفاعية وزيادته أو نقصانه قد يكون مضرا وهو مرتبط بنطاق واسع من الاضطرابات العقلية والبدنية لدى الأطفال والكبار".

وأضاف رايت، الذي كتب افتتاحية الدراسة وهو أستاذ طب الأطفال والطب البيئي بكلية طب إيكهان في نيويورك، أن الدراسة ليست مصممة لتثبت أن سلوك الأم المتمثل في حمل رضيعها واحتضانه قد يفيده حتى لو كان يرضع صناعيا.

وتابع: "أغلب العمل الذي تركز على الرضاعة ينصب على أبعاد التغذية. ما يعني أن لبن الأم له خواص مختلفة عن اللبن الصناعي- فيما يتعلق بالأحماض الدهنية الأساسية والفيتامينات والأملاح المعدنية... هذا قد يكون له دور في النتائج لكن هذه الدراسة أعتقد تعالج شيئا آخر فيما يتعلق بالرضاعة الطبيعية".