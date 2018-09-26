ويبدو أن "آيفون X" هو الهاتف الوحيد المتضرر، حيث قال مستخدمون إنهم قاموا بتحديث نظام تشغيل أجهزتهم، إلا أن العملية لم تنته بسلام.

وتلقى موقع "ريديت"، وهو منصة لمناقشة المشاكل التقنية، عشرات التعليقات حول هذا الموضوع.

وقال أحد المستخدمين: "هل لاحظ أي شخص انخفاضا في ألوان شاشة آيفون X بعد تحديث النظام؟"، مضيفا: "تبدو الألوان غير واضحة، مع ضبابية سوداء".

وتابع: "التطبيقات هي الأخرى ليست على ما يرام.. الهاتف أصبح قاتما ومظلما".

وتجاوب آخرون مع هذا المنشور، وقالوا إنهم يعانون من نفس المشكل بعد تحديث النظام، مشيرين إلى أنهم كانوا يعتقدون في البداية أن للأمر علاقة بعمر البطارية أو بكسر في الشاشة.

وصدر التحديث الجديد لهواتف آيفون، يوم 17 سبتمبر، لكن الشركة الأميركية لم تخرج، إلى حدود الساعة، بأي تعليق، في وقت يوصف فيه المشكل بـ"الغريب وغير الواضح".