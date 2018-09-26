والتقطت مركبة الاستطلاع "أوربتر" صورة في الأسبوع الماضي من على بعد 166 ميلا (267 كم)، تظهر فيه المركبة مثل نقطة صغيرة.

وكانت عاصفة غبار قد حجبت ضوء الشمس من الوصول إلى الألواح الشمسية الخاصة بالمركبة أوبرتيونيتي، مما أوقف الاتصال معها منذ يونيو الماضي.

وعلى الرغم من انتهاء العاصفة وتحديد مكانها، إلا أن المركبة لا تزال صامته دون إرسال أي إشارات.

وحاولت ناسا مرارا الاتصال بالمركبة، لكنها أقرت بأن المركبة، التي يبلغ عمرها 15 عاما لم تستطع تجاوز انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة.

وكان المهندسون المشاركون في المهمة يأملون أن يستيقظ مستكشف المريخ الآلي بمجرد أن تهدأ العاصفة. ولكن بعد أشهر من الصمت، اعترفوا مؤخرا بفشلهم في إيقاظها.

وفي محاولة للحفاظ على معنوياتهم عالية وإلهام المسبار للاستيقاظ، صاغ الفريق قائمة تشغيل لأغاني جديدة لبدء كل يوم من أيام المريخ من غرفة التحكم.

وتتضمن القائمة 18 أغنية، من بينها" أوقظني قبل أن تذهب" و"هنا تأتي الشمس" و"ابقى نفسك حيا".

ولم تخرج أي إشارة من المركبة النائمة منذ 10 يونيو، ومن غير الواضح إذا كانت ستستيقظ أم لا.

وفي نهاية الشهر الماضي، قالت ناسا إنه سيكون أمامها 45 يوما إضافيا للاتصال بالمركبة، لكن وكالة الفضاء أشارت إلى احتمال ألا تسترد المركبة نهائيا.