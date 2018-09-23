ورفض القاضي كارلوس هورباتش طعنا من تويتر فيما يتعلق بهذا الطلب، وأمهل الشركة يومين من أجل تسليم البيانات التي طلبتها حملة بولسونارو.

وقد يواجه هؤلاء الأشخاص اتهامات بموجب قوانين جرائم الكراهية في البرازيل، فيما لم ترد تويتر على طلب للتعليق على الأمر القضائي، في ثاني أكبر سوق لها من حيث عدد المستخدمين.

وكانت أوامر قد صدرت للشركة بتسليم بيانات في عدة دول أخرى في السنوات الأخيرة، لكن الشركة عادة ما تتصدى لمثل هذه الطلبات في المحاكم، قائلة إن المستخدمين يملكون بياناتهم الخاصة بموجب بنود الخدمة في موقع التواصل الاجتماعي.

وقرر القاضي تغريم تويتر 50 ألف ريال (12345 دولارا) عن كل يوم تأخير إلى أن تنفذ هذا الأمر، وقد تواجه تويتر أيضا اتهامات بعدم تنفيذ أمر من المحكمة الانتخابية، وهي جريمة يمكن أن تؤدي إلى اعتقال مسؤوليها التنفيذيين الموجودين في البرازيل.

ويرقد بولسونارو في حالة صحية مستقرة خلال تماثله للشفاء من الهجوم، ومن المتوقع أن يغادر المستشفى في نهاية الشهر.

وتشير استطلاعات للرأي إلى تصدر بولسانارو قائمة المرشحين في الجولة الأولى من الانتخابات التي تجري في السابع من أكتوبر، وإلى تعادله أو تراجعه بفارق بسيط عن كل المرشحين في جولة الإعادة التي ستجري في 28 أكتوبر، في حالة عدم حصول مرشح على أغلبية في الجولة الأولى.