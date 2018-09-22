وذكر خبراء النوم أن الضغط على زر الغفوة أكثر من مرة عند سماع صوت المنبه ليس أمرا جيدا، مضيفين "هذا الزر لن يساعدك على الاستيقاظ بكامل عافيتك"، حسب ما نقل موقع "بيزنيس إنسايدر".

وأثبتت دراسة سابقة أن الأشخاص الذين يمنحون أنفسهم أوقات نوم إضافية لتنعم أجسادهم بالمزيد من الراحة، هم أكثر سعادة وإبداعا وذكاء من أولئك الذين يقفزون من السرير فور سماع المنبه.

ويقول باحثون إن الضغط مرارا وتكرارا على الزر ومنح نفسك دقائق معدودة من النوم المتقطع ليس صحيا، مشيرين إلى أنه "من الأفضل تحديد وقت معين للاستيقاظ فيه حتى تنعم بنوم مستمر وهادئ".

وتابعوا "تأجيل النهوض من الفراش يشجع هرمونات النوم العميق، مما يعني أنك ستشعر بضرورة بداية النوم من جديد، وهو أسوأ شعور يمكن للإنسان الإحساس به".