قام مندوبو هواوي، صباح الجمعة، بتوزيع 200 شاحن من إنتاج الشركة على عشاق أجهزة أبل الساهرين أمام متجرها انتظارا لطرح هواتف "XS" و"XS MAX"، مع رسالة مختصرة في عبارة واحدة "ستحتاجونها!".

وتلمح هواوي في رسالتها إلى ضعف بطارية الجيل الجديد من هواتف آيفون بالمقارنة مع أحدث هواتفها "بي تونتي برو".

ووفقا لمواقع سنغافورية فإن قيمة هدية هواوي تصل إلى 80 دولار سنغافوري (ما يعادل 58 دولار أميركي تقريبا).

وكانت هواوي قد تفوقت على أبل مؤخرا لتحتل المركز الثاني في مبيعات الهواتف الذكية حول العالم خلال الربع الثاني من عام 2018.