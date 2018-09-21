وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه تم الاعتماد في الدراسة، التي أجراها مركز دراسات الهجرة ونشرت الأربعاء، على معطيات صادرة عن مكتب التعداد عام 2017.

وأوضحت أن النتائج تشير إلى أن حوالي خمس القاطنين بأميركا لا يتحدثون الإنجليزية، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام، على اعتبار أن هذه اللغة هي الوطنية في البلاد.

وتتوفر ولاية كاليفورنيا على أعلى نسبة من غير الناطقين باللغة الإنجليزية، حيث يتحدث 16.5 مليون شخص (44 بالمئة من سكانها) لغات أخرى.

وفي ولاية تكساس ثاني أعلى نسبة من غير الناطقة بالإنجليزية (36 في المئة)، متبوعة بنيومكسيكو ونيوجيرسي ونيفادا.

الأرقام مرتفعة كذلك في المدن، حيث وصلت النسبة في مدينتي نيويورك وهيوستن إلى 49 بالمئة، و59 بالمئة في لوس أنجلوس، و36 بالمئة بشيكاغو.

أما أعلى نسبة في المدن الأميركية، فهي هياليه بولاية فلوريدا، حيث لا يتحدث 95 بالمئة من السكان الإنجليزية.

واللغات الأكثر انتشارا في أميركا بدل الإنجليزية، هي الإسبانية والصينية والفلبينية والفيتنامية، ثم العربية والفرنسية والكورية.