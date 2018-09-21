ولفترة طويلة قدمت الشركة وغيرها من شركات الدعاية الإعلانية على الانترنت مثل غوغل التابعة لألفابت وتويتر مساعدة مخصصة لتدعيم العلاقات مع كبار المعلنين مثل الحملات الرئاسية.

وفي العام الماضي وصف براد بارسكيل مسؤول الدعاية لحملة ترامب على الانترنت في 2016 "المشاركة" الفعلية من فيسبوك بأنها كانت حاسمة لفوز المرشح.

وتقول فيسبوك إنها عرضت مساعدة مماثلة لهيلاري كلينتون مرشحة الرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات السابقة لكنها لم تقبل سوى بمستوى مختلف مقارنة بترامب.

ولم ترد غوغل وتويتر على الفور على طلبات للتعليق عما إذا كانا سيسحبا دعمهما.

وتقول فيسبوك إنها قد تعرض مساعدة على المرشحين الأكثر اعتدالا في العالم من خلال التركيز على تقديم الدعم عبر بوابة على الانترنت بدلا من المساعدة الشخصية. وأضافت أنه سيظل بوسع المنظمات السياسية الاتصال بالموظفين لتلقي التدريبات الأساسية بشأن استخدام فيسبوك أو للمساعدة بشأن الموافقة على نشر الإعلانات.