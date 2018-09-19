وأشارت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعتي "ليدز" و"ساري" في المملكة المتحدة، أن معدل السكر في 921 نوعا من الزبادي المتوفرة في محلات السوبر ماركت في بريطانيا تجاوز النسبة المسموح بها.

وأكد الباحثون في دراستهم، التي شملت منتجات الزبادي في أكتوبر ونوفمبر 2016، أن متوسط ​​السكر فيها كان حوالي 13.1 غراما لكل 100 غرام، وهو مستوى مرتفع من السكر.

وتوصي خدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة (أن أتش أس) بضرورة ألا يتناول البالغين أكثر من 30 غراما من السكر في اليوم الواحد.

وقالت الدراسة، التي نشرت نتائجها صحيفة "التايمز" البريطانية، إن الزبادي الطبيعي والبسيط لا يحتوي إلا على نسبة منخفضة من السكر بمتوسط ​​5 غرامات لكل 100 غرام.

وقالت الباحثة الرئيسة في الدراسة، برناديت مور، من كلية علوم الأغذية والتغذية في ليدز: "على الرغم من وجود أدلة على أن الزبادي يمكن أن يكون مفيدا للصحة، فإن المنتجات في السوق تختلف بشكل كبير في المحتوى الغذائي".

وأضافت: "غالبا ما يُنظر إلى العناصر التي تحمل كلمة (عضوي) على أنها الخيار الأكثر صحة، لكنها قد تكون مصدرا للسكريات المضافة".