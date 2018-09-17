وكانت أبل أطلقت الأسبوع الماضي النسخة التجريبية من هذا النظام، وأتاحت لمستخدميها عبر العالم تحميله على أجهزتهم.

وفي حال أردت تنزيل نظام "iOS 12" بعد صدوره بشكل رسمي، فيكفي أن تلجأ إلى قائمة "الإعدادات" ثم "عام"، وبعدها اختر خاصية "تحديث النظام"، واتبع التعليمات على جهازك.

وحسبما أوردت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، فإن النظام الجديد يحتوي على مزايا متطورة في مجال الصورة والمساعد الصوتي "Siri" والرسائل.

وعبر تطبيق "فيس تايم"، سيزيد عدد الذين يمكنهم إجرائهم الدردشة في وقت واحد إلى 32 شخصا.

وأضاف مطورو أبل خاصية جيدة اسمها (Screen Time)، التي تتيح مراقبة المدة التي ينفقها في استخدام الجهاز مع تقارير أسبوعية وشهرية، ووضع سقف زمني لاستخدامها.

وتنضم أبل بهذه الخطوة إلى شبكات التواصل الاجتماعي، التي أطلقت في الأسابيع الأخيرة خاصية جديدة تحدد للمستخدمين مدة الوقت، الذي يمضونه عليها، فضلا عن تقييده عبر تنبيهات تدعو المستخدمين لأخذ "استراحة قصيرة".

ومن المزايا أيضا "عدم الإزعاج"، وهي التي تمنع الرسائل والتنبيهات من الظهور في أوقات معينة على شاشة الجهاز الذكي، وما عليك في اليوم التالي، بعد أن تستيقظ من النوم، سوى النقر على الجهاز لإظهار التنبيهات التي وصلت إلى جهازك أثناء الليل.

لكن واحدة من أكبر الميزات الجديدة، هي زيادة الأداء لجميع الأجهزة تقريبا بغض النظر عن عمرها.

وبحسب "إكسبرس"، فإن النظام الجديد سيتخطى المشكلة التي عانى منها مستخدمو أبل في السابق، عندما كانوا يحملون نظام "iOS"، فيؤدي ذلك إلى إبطاء أجهزتهم.