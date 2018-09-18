وأطلقت أبل، الأسبوع الماضي، 3 هواتف، فيما قالت تقارير إعلامية إن الشركة لم تحدّث كثيرا خصائص وميزات إصداراتها الجديدة.

وفيما يلي 6 أسباب ستجعلك تلجأ إلى آيفون 8، بدل نظيره XS، حسب ما نقل موقع "بيزنيس إنسايدر":

1- الثمن: لن يكلفك آيفون 8 سوى 600 دولار (64 غيغابايت)، أي أقل بـ400 دولار عن "XS"، الذي تتراوح قيمته بين 1000 و1350 دولارا.

2- الوزن: آيفون 8 أرق وأخف من XS، حيث يصل وزنه إلى 148 غراما مقابل 177.

3- مقاومة الماء: يشترك الهاتفان في مقاومتهما للماء، وتوفرهما على الشاحن اللاسلكي.

4- الزر الرئيسي: يملك آيفون 8 الزر الرئيسي عكس XSK، بالإضافة إلى خاصية "البصمة" من أجل فتح قفل جهازك.

5- الكاميرا: بالرغم من أن الكاميرا في "8" لا تنافس "XS"، لكنها تتوفر في نفس الوقت على مواصفات رائعة، وفق "بيزنس إنسايدر".

6- نفس نظام التشغيل: سيحصل آيفون 8 خلال الأيام المقبلة على نفس نظام تشغيل "XS"، وهو iOS 12.