وفتحت جامعة تشيتشستر جنوب شرقي بريطانيا، أبوابها أمام الراغبين في الحصول على درجة البكالريوس في مجال الألعاب الإلكترونية، بعد دراسة لمدة 3 سنوات.

وسيتعين على الطلاب الاستمتاع بالألعاب الإلكترونية، مثل "فيفا" و"كاونتر سترايك" و"ليغ أو ليجندز" و"بروجكت كارز"، كجزء من نشاطهم العلمي للحصول على الشهادة.

وكتبت الجامعة في النشرة التمهيدية لشهادتها الجديدة: "بالنسبة لعشاق الألعاب، هناك حصص لتطوير المهارات ودراسة الاستراتيجيات والتكتيك لتعزيز نجاح اللعب"، علما أن تكلفة الدراسة تبلغ 27 ألف جنيها إسترلينيا موزعة على 3 سنوات، بخلاف مصاريف الإقامة.

وقال متحدث باسم الجامعة: "ننظر إلى مهن مستقبلية لدعم الشباب وهؤلاء الباحثين عن تغيير مجالهم الوظيفي. بريطانيا الآن رائدة على مستوى العالم في مجال الألعاب الإلكترونية"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضح المتحدث أن هناك أكثر من 24 ألف شخص في بريطانيا يعملون في هذا المجال، الذي يساهم بنحو 1.4 مليار جنيه إسترليني في دخل البلاد.