وتقوم الرسالة بتنبيه المستخدم بوجود أحدث إصدار من متصفح "مايكروسوفت إيدج" على جهازه- وهو المتصفح الأسرع والأكثر أمانا بالنسبة لويندوز 10 (بحسب نص رسالة التنبيه).

توفر الرسالة 3 خيارات للمستخدم وهي إما تشغيل "مايكروسوفت إيدج" أو إكمال عملية تثبيت المتصفح المنافس سواء "كروم" أو "فايرفوكس"، أما الخيار الثالث فهو إمكانية إيقاف هذا التنبيه مستقبلا، علاوة على منح المستخدم الخيار بإغلاق الرسالة، وفقا لما أورده "ذا فيرج" التقني المتخصص.

وحسب نفس الموقع فإن الرسالة التنبيهية، التي نالت مايكروسوفت بسببها انتقادات عدة، ليست سوى اختبار وأنها لن تظهر في النسخة النهائية من التحديث، وهو ما أكدته بالفعل مصادر مقربة من الشركة.