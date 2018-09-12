وتم اكتشاف "الثقب الصغير" في المحطة الفضائية، التي تبلغ تكلفتها 150 مليار دولار (115 مليار جنيه إسترليني)، بعد أن لاحظ رواد الفضاء انخفاضا في الضغط يوم 29 أغسطس.

وقال مسؤول روسي، الأسبوع الماضي، إن الثقب في محطة الفضاء الدولية، الذي يُعتقد أن عرضه يبلغ حوالي 2 مليميتر، يمكن أن يكون ناجما عن عمل متعمد من شخص ما.

وأوضح سيرجي بروكوبييف، في شريط فيديو أصدرته وكالة الفضاء الروسية، كيف عثر الطاقم على الثقب الصغير، مضيفا أن الحياة عادت لطبيعتها بعدما أصلحوا المشكلة.

وفي حديثه من المركبة الفضائية الروسية "سويوز"، قال إنه تم تصحيح المشكلة بسرعة، تفاديا لأي اضطرابات، مشيرا إلى أن فريقا حكوميا يحقق في الحادث لمعرفة سبب ظهور الفجوة.

ولم يتهم بروكوبييف أي شخص من الموجودين حاليا على متن المحطة، وهم 3 أميركيين وروسيين وألمانيا.