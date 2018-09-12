ونشرت أبل تغريدة تدعو فيها للانضمام لمشاهدة الحدث، الذي سيبث مباشرة على الإنترنت الساعة 05:00 توقيت غرينيتش، الأربعاء، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وتعلن آبل عن أجهزتها الجديدة في هذا الوقت من كل عام، وسيعقد مؤتمر هذا العام على مسرح "ستيف جوبز" في كاليفورنيا.

وتتحدث أبرز التكهنات عن أن أبل أنها ستصدر 3 أجهزة نقالة جديدة بينها (iPhone X S) و(iPhone X S plus)، الذي سيكون أكبر جهاز أيفون تطلقه الشركة بحجم شاشة 6.5 إنش.

وسيتضمن جديد أبل ساعة "أبل ووتش 4" وجهاز "آيباد إكس"، فضلا عن إصدار حديث من (AirPods)، إلا أن كل هذا يبقى في إطار التكهنات غير المؤكدة.

يذكر أن شركة أبل باعت 41 مليون جهاز وبحصة سوقية بلغت 12 بالمئة، فيما بلغت أرباحها مع نهاية النصف الأول من 2018 حوالي 11.5 مليار دولار.

وأصبحت أبل في مطلع شهر أغسطس الماضي أول شركة أميركية قيمتها تريليون دولار بعد أن تجاوز سعر السهم 207 دولار.