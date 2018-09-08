وأصدرت محكمة في الجمهورية التشيكية حكما بالسجن على شخصين بتهمة اختراق حسابات عملاء فودافون لإجراء دفعات "وهمية" عبر الهاتف المحمول.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فقد تمكن الرجلان من الوصول إلى حسابات العملاء من خلال كلمة المرور "1234"، مشيرة إلى أن أكثر من 667 ألف هاتف تعرض للاختراق بنفس الطريقة، منذ أبريل 2017.

ويقول بعض العملاء المتأثرين بالاختراق إن كلمة المرور "1234" يتم اختيارها بشكل افتراضي من قبل فودافون، مضيفين "ليست لدينا أية علاقة بهذه الكلمة السرية، لأنها من اختيار فودافون، التي تتحمل المسؤولية فيما حصل".

وذكرت شبكة "زد دي نت" المتخصصة في التقنية، أن شركة فودافون رمت بالكرة في ملعب العملاء، قائلة "هم مسؤولون عن قوة كلمات مرور هواتفهم.. الكلمة السرية التلقائية 1234 يمكن تغييرها فيما بعد".

وقال متحدث باسم الشركة "يجب على الضحايا إبلاغ الشرطة بما حصل وتقديم شكاية في الموضوع.. لسوء الحظ، لا يمكننا تعويض العميل عن أمواله المفقودة".