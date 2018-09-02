وقال موقع "بوليتيكو" إن اجتماعات عقدت الأسبوع الماضي في جنيف، وانتهت في الساعات الأولى من يوم السبت، ناقشت اتفاقية الأمم المتحدة حول الأسلحة التقليدية (CCW)، وما إذا كان يجب عقد مفاوضات رسمية حول أسلحة مستقلة بالكامل مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مضيفا أن المفاوضات، في حال تم عقدها، قد تؤدي إلى حظر هذه الأسلحة، المعروفة بـ"الروبوتات القاتلة".

وتواصل المصدر مع قائمة للدول التي شاركت في الاجتماع، وتجنبت الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان يجب عقد محادثات رسمية أو لا.

وقالت منسقة الحملة لحظر الروبوتات القاتلة ماري ويرام، إن روسيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وإسرائيل وأستراليا، كانت من أهم الدول التي عارضت تنفيذ هذه الخطوة.

وأضافت: "من المؤسف أن تنجح أقلية صغيرة من القوى العسكرية الكبرى في كبح إرادة الأغلبية".

وتضم الحملة 75 منظمة غير حكومية تنشط في 32 دولة، من أجل حظر الأسلحة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في عمليات عسكرية.