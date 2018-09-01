ومع ازدياد الاستخدام اليومي للهواتف الذكية، فإنه من النادر أن تخدم البطارية الهاتف لمدة يوم بأكمله، وهذا ما يدفع الكثيرين إلى حمل شواحنهم في كل مكان.

لكن هناك بعض الحيل التي يمكن للأشخاص اتباعها لتمكين بطاريات الهواتف من العمل لساعات أطول، نقدم لك هنا 5 منها، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

شحن البطارية

عادة ما يُطلب من المستخدمين شحن بطاريات هواتفهم بنسبة 100 بالمئة، لكن خبراء التكنولوجيا يقولون إنه للحصول على بطارية تعمل لساعات أطول يجب شحنها بدرجة أقل من السعة الكاملة.

وبينما يؤكد الخبراء على ضرورة إبقاء البطارية مشحونة بنسبة أعلى من 50 بالمئة، فإنهم يوصون أيضا أن يكون ذلك بشكل منتظم.

أكثر من شاحن

من المستحسن أن يمتلك المستخدم أكثر من شاحن، بحيث لا تتقطع به السبل بعد نفاد شحن البطارية. ولذلك، ينصح بأن يكون لديك شاحن في المنزل وآخر في العمل وثالث في السيارة.

وهناك من يفضلون اقتناء شاحن محمول، لا سيما أولئك الذين لا يغلقون هواتفهم إلا نادرا، الأمر الذي يستزف شحن البطارية بسرعة بسبب الضوء.

عمر البطارية

يحتاج المستخدم إلى التحقق مع عمر البطارية بين الفينة والأخرى، لكي لا يجد نفسه خارج الخدمة بشكل مفاجئ. وهذه الميزة مهمة فهي حال كنت تنوي السفر إلى مسافات بعيدة.

ويمكن التحقيق من عمر البطارية في أجهزة iPhone، من خلال الذهاب إلى الإعدادات، ثم البطارية، ثم صحة البطارية. وفي أجهزة Android يمكن التحقيق من البطارية من خلال اختيار الإعدادات، ثم الجهاز، ثم البطارية.

ضبط الإعدادات

هناك مجموعة متنوعة من الميزات على أجهزة iPhone تستنزف البطارية بسرعة كبيرة مثل الضوء وكثرة التنبيهات ووضع الجهاز على خاصية الاهتزاز.

ويمكن للمستخدم أن يضبط هاتفه على خاصية خفض الطاقة المتوفرة في غالبية الهواتف الذكية، الأمر الذي يساعد على الحفاظ على البطارية لساعات أطول.

حرارة الجهاز

من المهم أن تحافظ على حرارة مناسبة لهاتفك، الحرارة المرتفعة جدا والباردة للغاية يمكن أن تتسبب في فقدان البطارية لشحنها في وقت سريع.

ويقول الخبراء إن درجة الحرارة المناسبة التي يمكن أن تتحملها الهواتف الذكية تتراوح بين صفر و45 درجة مئوية، ويوصون بضرورة عدم تعريض الهاتف لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.