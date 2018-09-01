وقالت روسكوزموس في بيان صدر الجمعة، إن "سلامة وصحة الطاقم غير مهددتين".



التسرب، الذي اكتشف الخميس، عزي إلى ثقب صغير في إحدى كبسولات سويوز الروسية الملتحمة بالمحطة.



يشار إلى أن جميع أعضاء طاقم المحطة الفضائية الدولية يصلون ويغادرون في كبسولات سويوز.



وقال مدير برنامج الفضاء الروسي، سيرغي كريكاليف، لوكالة أنباء تاس الرسمية يوم الجمعة، إنه جرى إصلاح التسرب بتغطيته بغطاء محكم "أثبت أنه مانع لدخول الهواء".



وأضاف أن الثقب ربما يكون قد حدث بسبب خطأ بالمواد أو جراء اصطدام نيزك صغير للغاية.



ويوجد حاليا بالمحطة الدولية ثلاثة أمريكيين وروسيان والماني واحد.