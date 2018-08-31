وطبقا لما أوردت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الجمعة، خلصت دراسة علمية جديدة إلى أن اعتماد كبار السن (فوق 65 عاما) للنظام الغذائي الخاصة بمنطقة البحر المتوسط، يخفض خطر الموت بنسبة 25 بالمئة.

والمقصود بنظام الحمية المتوسطية هي تلك الغنية بالأسماك والخضراوات والفواكه الطازجة والمكسرات وزيت الزيتون.

ورصدت الدراسة الحالة الصحية والحمية الغذائية لـ5200 شخص بين عامي 2005-2010 في إيطاليا، وظل الباحثون يتابعون حالات هؤلاء حتى عام 2015. وخلال هذه الفترة توفي 900 شخص.

وملء المشاركون في الدراسة استبيانا لمعرفة نظامهم الغذائي، ومنحوا درجات من 0-9 لتحديد درجة اتباعهم للحمية المتوسطية.

وكشفت الدراسة أن الذين كانوا يلتزمون بالنظام الغذائي بدرجات من 7-9 تتراجع لديهم، بنسبة 25 بالمئة، أخطار عدد من أسباب الوفاة.

ووجد الباحثون أن الالتزام بالحمية المتوسطية يخفض خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي أو الوفيات الدماغية، كما قالوا إنها تزيد من نشاطهم البدني.