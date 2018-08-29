ونقل موقع "سي تي في نيوز" عن غريغوري فان ستافيرن، أستاذ طب العيون والعلوم البصرية في جامعة واشنطن، قوله: "يمكن للعين أن تكون بالفعل معيارا لدراسة الأمراض التنكسية في الجهاز العصبي".

وأضاف: "الوصول إلى العين والتوصل إلى النتيجة، أسهل من الوصول إلى الدماغ لإجراء البحث".

ويقول العلماء إن المتخصصين يدركون الشخص المصاب بألزهايمر قبل عقدين من إصابته بالمرض، أي قبل ظهور أعراض مثل فقدان الذاكرة والتغيرات المزاجية.

وحاليا، يتعرف الأطباء على المريض بألزهايمر من خلال إجراء اختبارات معملية منها تصوير الدماغ، أو اختبار للذاكرة.

وكشف فان ستافيرن "كما تعلمون فإن هذه الاختبارات تأخذ وقتا أطول كما أنها مكلفة جدا"، مضيفا: "فحص بسيط للعين قد يجعلنا نعرف هل الشخص مريض أم لا".

وتابع: "نعتقد أن الأشخاص المصابين بالمرض تكون لديهم شبكية عين أنحف وعدد أقل من الأوعية الدموية".