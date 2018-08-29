وبحسب الدراسة، التي نشرت صحيفة "ديلي ميل" مقتطفات منها، فإن المنتجات الحيوانية غير المصنعة، عند تناولها إلى جانب الفاكهة والخضروات والأسماك، تقلل إلى حد كبير من خطر الشخص للسكتة الدماغية أو النوبة القلبية أو الوفاة المبكرة.

وتوصلت الدراسة إلى نتائجها بعدما استعرضت حالات أكثر من 218 ألف شخص.

ووصف الباحثون الدراسات السابقة في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية التي تربط بين الوجبات الغذائية الغنية بالدهون وأمراض القلب بـ"المعيبة".

وقالوا إن النتائج الحديثة للدراسات الطبية تشير إلى أن الدهون المشبعة قد لا تكون ضارة كما كان يُعتقد من قبل.

وفي حديثه عن النتائج، المنشورة في مجلة "ذي لانست"، قال الأستاذ المشارك في الدراسة سالم يوسف، من جامعة ماكماستر في هاميلتون، كندا: " نحن نحتاج إلى إعادة النظر في التفكير في نظام غذائي".

وأضاف "على سبيل المثال، تظهر نتائجنا أن منتجات الألبان واللحوم مفيدة لصحة القلب وطول العمر. وهذا يختلف عن النصيحة الغذائية المتداولة حاليا".