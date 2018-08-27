وإلى جانب Z6 و Z7، فقد أعلنت الشركة عن إطلاق عدسات NIKKOR Z التي تمتاز بإمكانية تركيبها على قطر أكبر.

ويبلغ سعر طرح كاميرا نيكون Z7 نحو 3400 دولار أميركي، فيما يبلغ سعر كاميرا Z6 نحو 1950 دولار، الأمر الذي يشكل منافسة حامية لشركة سوني العملاقة في مجال الكاميرات الخالية من المرايا.

ويتميز نظام Z من كاميرات عاكسة بتركيب جديد ذو قطر أكبر، إلى جانب عدسات وملحقات متوافقة مع نيكور.

ويتيح النظام الجديد ذو القطر الأكبر، إمكانيات إضافية لتصميم العدسات، مما يزيد من القدرات الكبيرة في الأداء البصري.

وتمتاز الإصدارة Z 7 بوحدات بكسل تبلغ 45.7 ميغا بكسل، وتدعم نطاق الحساسية القياسي ISO 64-25600. ، وبالاقتران مع عدسات نيكور Z، تحقق الكاميرا مستوى متقدم من الوضوح، وصولًا إلى حواف الصورة.

أما Z6 فهي عبارة عن كاميرا FX متعددة الأغراض ذات كثافة تبلغ 24.5 ميغا بكسل، وتلبي مجموعة من الاحتياجات، مثل التصوير في البيئات ذات الإضاءة الخافتة، وتسجيل الأفلام.