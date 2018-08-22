وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من الفيروس الذي ينتقل عبر بعوضة "كوليس موديستوس"، وسجلت إيطاليا 3 وفيات بسبب العدوى خلال الأيام الأخيرة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل"، فإن 401 شخص أصيبوا بالعدوى خلال العام الماضي في بلدان الاتحاد الأوروبي، وسجلت 22 حالة وفاة في المنطقة من جراء انتقال الفيروس.

ولا تظهر أي أعراض على من يصاب بالفيروس في العادة، لكن انتقال العدوى يؤدي أحيانا إلى بروز أعراض شبيهة بنزلة البرد، كما أنه يتطور في بعض الأحيان إلى متاعب صحية أكبر.

وفي بعض الحالات الخطيرة، تتحول العدوى إلى أورام وحمى كما تؤدي إلى حصول انتفاخ قاتل في الدماغ أو التهاب السحايا.

ويستطيع الأشخاص الأصحاء التعافي بسهولة من العدوى، لكن كبار السن، ومن يعانون ضعفا في جهاز المناعة، يواجهون خطرا حقيقيا عند الإصابة.

وتنبه منظمة الصحة إلى أن العدوى زادت استفحالا في 2018 بسبب ارتفاع درجة الحرارة والطقس الجاف، وتم تسجيل أعلى نسب الإصابة الأوروبية في صربيا وإيطاليا واليونان وهنغاريا ورومانيا.

ولقي شخصان مسنان مصرعهما، في وقت سابق من أغسطس الجاري، بإيطاليا، بعدما خضعا للعلاج في المستشفى لعشرة أيام.