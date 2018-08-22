وتحركت الشركتان بناء على معلومة من شركة (فاير آي) للأمن الإلكتروني، التي قالت إن الحسابات تروج لدعاية إيرانية.

وقال ناثانيال غلايشر مسؤول سياسة الأمن الإلكتروني في فيسبوك في منشور على مدونة "حذفنا 652 صفحة ومجموعة وحسابا بسبب سلوك مضلل منسق مصدره إيران استهدف أناسا عبر خدمات إلكترونية عديدة في الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وبريطانيا والولايات المتحدة".

ووصفت تويتر الأنشطة بأنها "تلاعب منسق".

وقالت الشركة عبر مدونة أن أنشطة التأثير، على حد وصف (فاير آي) لها، بدأت العام الماضي واستمرت حتى هذا الشهر.

وأضافت "لكن من المهم الإشارة إلى أن النشاط لم يستهدف فيما يبدو التأثير على انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة في 2018 تحديدا، إذ أنه يتجاوز الجمهور الأميركي والسياسة الأميركية".

ويأتي حذف الحسابات بعد أسابيع من حذف فيسبوك حسابات مصدرها روسيا لمشاركتها في سلوك مضلل.

وقالت الشركة، الثلاثاء، إنها اكتشفت المزيد من السلوك المضلل المرتبط بروسيا، لكن لا صلة لهذا النشاط على ما يبدو بالحملة المتعلقة بإيران.