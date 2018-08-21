جاء التعهد على لسان المدير التنفيذي لواتساب كريس دانييلز، خلال لقائه مع وزير تكنولوجيا المعلومات الهندي رافي شانكار براساد في نيودلهي.

وطلب براساد من الشركة إيجاد سبل لتعقب مصدر الشائعات أو الرسائل "الزائفة"، قائلا: "تحديد (مصدر) الرسالة ليس أمرا بالغ الصعوبة"، مضيفا أن عملاق التكنولوجيا الأميركي وافق على تعيين مسؤول للتعامل مع المشكلات في الهند.

ولم ترد متحدثة باسم فيسبوك في الهند على طلب للتعليق، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتعد الهند أكبر سوق لواتساب، إذ يبلغ عدد مستخدمي التطبيق 200 مليون شخص، كما أنها الأولى عالميا في إعادة إرسال الرسائل والصور والمقاطع المصورة عبر تطبيقها.

وتنتشر مخاوف في الهند من أن يستغل أنصار الأحزاب السياسية منصات التواصل الاجتماعي مثل واتساب، في نشر رسائل زائفة قبل الانتخابات العامة في الهند العام المقبل.

وفي يوليو الماضي، قال واتساب إن عدد المحادثات المتبادلة في آن واحد ستنخفض إلى خمسة بحد أقصى، بما في ذلك المحادثات الفردية أو الجماعية.

كما سيُلغى زر إعادة الإرسال السريع للرسائل الموجود بجوار زر الرسائل التي تتضمن صورا أو مقاطع صوتية أو مقاطع فيديو.

وأوضح براساد أن واتساب يعمل حاليا مع وكالات إنفاذ القانون على حل هذه المشكلة، وتعتزم تدشين حملة كبرى لتعريف مستخدمي التطبيق بالرسائل الزائفة.