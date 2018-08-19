وسابقا، كانت محتويات "واتساب" التي تخزن في في حساب "غوغل درايف" تحتسب في مساحة التخزين، إلا أن اتفاقا جديدا بين الشركتين سيغير الأمور.

وقالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، إن "واتساب" المملوك لـ"فيسبوك" توصل إلى اتفاق جديد مع عملاق التكنولوجيا "غوغل"، يقضي بعدم احتساب النسخ الاحتياطية لمحادثاتك في مساحة "كلاود".

وذكر المصدر أن الاتفاق "سيدخل حيز التنفيذ لجميع المستخدمين ابتداء من 12 نوفمبر 2018".

ونصحت "غوغل" مستخدميها بحفظ نسخ احتياطية لمحتوى "واتساب" يدويا قبل التاريخ المذكور أعلاه، وإلا فسيواجهون خطر فقدان محادثاتهم وملفاتهم.

وأوضح عملاق التكنولوجيا أن "كل النسخ الاحتياطية من واتساب التي لم يتم تحديثها منذ أكثر من عام ستتم إزالتها تلقائيا من مساحة التخزين".

ويسمح التطبيق للمستخدمين بسهولة التنقل بين الأجهزة، والحفاط على الرسائل والملفات المتبادلة وغيرها، من خلال الاستفادة من ميزة "النسخة الاحتياطية".

ويعتبر "واتساب" خدمة الرسائل الأكثر شعبية في العالم، متفوقا على "فيسبوك مسنجر" و"وي تشات" "وتلغرام"، حيث يستخدمه أكثر من مليار ونصف المليار شخص.