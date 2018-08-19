ردا على أسئلة من النائب البرلماني عن حزب الخضر المعارض، ديتر جينسيك، قالت الحكومة إنه "لا توجد بروتوكولات أو خطط لإجراء أول اتصال بالكائنات الفضائية".

وتبريرا لهذا الموقف، أضافت الحكومة إنها تعتقد أن "الاتصال الأول على الأراضي الألمانية أمر مستبعد للغاية، استنادا إلى المعرفة العلمية هذه الأيام".

بشكل منفصل، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن كتاب الأطفال الكلاسيكي "الأمير الصغير" تم ترجمته إلى لغة كلنغوني، وهي لغة وهمية ظهرت في سلسلة أفلام الخيال العلمي "ستار تريك".

نقلت (د ب أ) عن المترجم المقيم في مدينة ساربروكن، ليفن ليتر، قوله إن الكتاب الذي حمل عنوان "تا بوك ماش" سوف ينشر في أكتوبر / تشرين أول.