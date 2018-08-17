وأوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الجمعة، بأن باحثين في جامعة هارفرد الأميركية، أجروا دراسة على أكثر من 15 ألف شخص، لمعرفة تأثير تناول الكربوهيدرات على صحة الإنسان.

وتوصل الباحثون إلى أن تجنب تناول المعكرونة والخبز والبطاطا يزيد من خطر الموت المبكر، مشيرين إلى أن الابتعاد عنها يضر أكثر مما ينفع.

وأشاروا إلى إن تناول الكربوهيدرات بنسبة تتراوح ما بين 50-55 في المئة من إجمالي الطعام يوميا هو الأفضل صحيا، في حين أن الذين يتناولون أقل من 40 في المئة كربوهيدرات أو أكثر من 70 في المئة في طعامهم معروضون لخطر الوفاة بنسبة أعلى.

وبيّنوا إلى أن الخطر الأكبر يكمن في استبدال الكربوهيدرات بأطعمة مثل اللحوم الحمراء والجبن، لكن الخطر ينخفض كثيرا في حال تناول الأشخاص الفواكه والخضار عوضا عن الكربوهيدرات.

وتنهي هذه الدراسة الجدل الدائر منذ عقود، بشأن ما إذا كان تأثير خفض الكربوهيدرات سيؤدي إلى تمتع الإنسان بصحة أفضل.