وفي عينة أخذت من مواطنين من جميع أنحاء الولايات المتحدة، كان من ينامون 7 ساعات كل يوم في المتوسط أقل عرضة للخطر، المتمثل في زيادة عمر القلب 3.7 سنوات عن عمره الطبيعي.

وزادت هذه النسبة إلى 4.5 سنوات بالنسبة لمن ينامون 6 أو 8 ساعات بينما، زادت بواقع 5.1 سنوات لمن ينامون 5 ساعات أو أقل في الليل.



وقال كبير الباحثين كوان هي يانغ لـ"رويترز هيلث" في رسالة بالبريد الإلكتروني: "عدم الحصول على قسط واف من النوم لفترات طويلة له آثار سلبية على عدد من أجهزة الجسم بما في ذلك جهاز القلب والأوعية الدموية".

وقال يانغ وهو عالم كبير في علم الأوبئة بقسم الوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية في المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بمدينة أطلانطا: "أظهرت الدراسات علاقات وطيدة بين فترات النوم والعوامل المسببة لخطر الإصابة بمرض في القلب مثل ارتفاع ضغط الدم والتدخين وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم والسكري والبدانة".

وأشار يانغ إلى أن عمر القلب يعرف بأنه العمر المتوقع لنظام الأوعية الدموية للشخص، استنادا إلى العوامل الشخصية المسببة لأمراض القلب.