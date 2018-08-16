وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن "سامسونغ" قد تصدر هاتفها المقبل "غالاكسي إس 10"، بشاشة ثورية قادرة على إصلاح نفسها من الخدوش.

وأطلق خبراء على هذه الشاشة لقب "الإصلاح الذاتي"، على اعتبار أنها ستقوم بتقويم الخدوش من تلقاء نفسها، مما سيجعل هاتفك يبدو دائما وكأنه جديد.

وقالت الصحيفة إنه تم الكشف عن التكنولوجيا الجديدة في براءة اختراع "سامسونغ"، التي حصلت عليها من المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وفي براءة الاختراع، تصف الشركة الكورية الجنوبية كيف يعاني العملاء بشكل منتظم من خدوش على شاشات هواتفهم، مما يدفعهم لتغطيتها بالشرائح الواقية.

وقالت: "الحل الذي سنطرحه شاشة بها على غطاء رقيق مدمج فوقها، قادر على إصلاح الخدوش بشكل ذاتي"، مشيرة إلى أن هذا الغطاء سيكون صالحا كذلك للهواتف القابلة للطي.

وذكرت أن هذا الغطاء سيكون مصنوعا من مواد قوية ومرنة في آن واحد.