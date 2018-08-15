وقال الطاهي الأسترالي الشهير ريتشارد كورنش إن الطريقة الصحيحة لقلي البيض والحصول على نتيجة مثالية هي وضع غطاء عليه أثناء الطهي.

وذكر أن "الحرارة الكبيرة التي تصعد من قاع المقلاة والدهون تمنعان البيض من الالتصاق" مما يجعل نضوجه من الأسفل غير مكتمل.

وأضاف "من خلال تغطية البيض بغطاء من الفولاذ المقاوم للصدأ أثناء طهيها، تنعكس الحرارة على البيض من الأعلى"، وبالتالي فإنه ينضج بشكل كامل من الأعلى والأسفل.

من جهته، كشف الطاهي الأسترالي الشهير كورتيس ستون خدعة فريدة من نوعها للحصول على ألذ بيض مقلي.

ويبدأ ستون بوضع اللحم المقدد على المقلاة، وبعد وهلة يزيله ويترك طبقة الشحوم بدلا من الزيت أو السمن، التي قال إنها مثالية لقلي البيض.

وقال "حاولي إدخال البيض إلى المقلاة برفق ثم ضعيها على جوانب منفصلة عن الشحوم.. لا يهم إذا لمسا بعضهما البعض قليلا".

وينصح الشيف ستون بـ"تقليب البيض بلطف مع الحفاظ على سيلان صفار البيض اللذيذ".