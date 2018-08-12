وستتيح الميزة المرتقبة الاحتفاظ بالمحادثات بعد الحظر والتبليغ، سواء تعلق الأمر بمحادثات فردية، أو في إطار مجموعات واتساب.

ووفق ما نقل موقع "إنديان إكسبريس"، فإن الميزة ستتوفر في الإصدار التجريبي "بيتا" من نظام التشغيل آندرويد 2.18.246.

وتساعد الميزة الأشخاص الذين يتعرضون للتهديد أو الابتزاز في منصة التراسل على الاحتفاظ بدليل ملموس حتى يقدموه إلى الشرطة، حتى بعد حجب الأشخاص الذين يقومون بذلك.

وستكون عملية الاحتفاظ بالرسائل سهلة، إذ يتوجب على المستخدم أن يفتح المحادثة ثم يضغط على "إظهار المتصل" وعندئذ يمكنه أن يقوم بالحظر والتبليغ، مع الانتباه إلى رسالة معروضة تسأله حول ما إذا كان يرغب فعلا في حذف الرسائل أو الاحتفاظ بنسخة عنها.

وتم تأسيس واتساب سنة 2009، واستحوذت فيسبوك على التطبيق سنة 2014، وبلغ عدد مستخدمي المنصة في بداية العام الجاري 1.5 مليار، يتبادلون 65 مليار رسالة يوميا.