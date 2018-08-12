وأشار موقع "ساينس أليرت" الطبي إلى مجموعة من المؤشرات التي يتجاهلها كثيرون، ولكنها تعد علامات على وجود خلل في صحة القلب.

وطبقا للموقع، فإن أخصائيين يعتبرون تجعد شحمة الأذن من بين الأعراض المقلقة، وتعرف في الوسط الطبي بـ"علامة فرانك"، نسبة إلى الطبيب الأميركي ساندرز فرانك الذي اكتشفها أول مرة.

وتعد الشحمة المتجعدة من أعراض التصلب الوريدي، وهو مرض شرياني يؤثر على الأوعية الدموية.

أما المؤشر الثاني، فهو ظهور ورم أصفر يشبه البثور، ويظهر في عدة مناطق من الجسم مثل الركبة، ولا يكون مؤلما، إلا أنه لا ينبغي إهماله على الإطلاق.

ويجري رصد هذه البثور في الغالب لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض جيني يعرف بـ"فرط كوليسترول الدم"، والذي يعرقل التدفق في الشرايين التي تنقل الدم إلى عضلة القلب.

وقد تظهر متاعب القلب على الأصابع عبر انحناء الأظافر لتأخذ شكلا مقوسا وتصبح أكثر سمكا، ويكمن السبب في هذا التحوّل أن الأوكسجين لا يصل بشكل كاف إلى الأصابع.

ويمكن أن تظهر أعراض أمراض القلب عن طريق هالة حول قزحية العين، فضلا عن تلوّن الشفاه بلون أزرق.

وينصح الأطباء من تظهر عليه هذه الأعراض أن يزور طبيبا، حتى وإن كان لا يشعر بالألم، من جرّاء التغير الذي طرأ على منطقة من جسمه.