وذكر المصدر أن عقاقير الفياغرا يمكنها مساعدة المكفوفين على استعادة بصرهم، وذلك حسب دراسة علمية أجريت على مدى عامين في جامعة كولومبيا بنيويورك.

وتشير التجربة العلمية إلى أن الأقراص الزرقاء يمكنها منع إصابة المرضى بالعمى، كما قد تساعد على استعادة المكفوفين بصرهم.

واعتمدت الدراسة على منح بعض المصابين بالعمى قرصين من الفياغرا يوميا لمدة عامين، الأمر الذي أدى إلى تحسن ملحوظ في بصرهم.

وتوصلت الدراسة إلى أن الفياغرا تحسّن تدفق الدم إلى الأوعية الدموية والأنسجة الموجودة في محيط العين.

وقال البروفيسور سوبها سيفابراساد، من الكلية الملكية لأطباء العيون، إن النتائج كانت مشجعة رغم أن الدراسة لم تعتمد على عدد كبير من المرضى، مضيفا "نحن الآن بحاجة إلى دراسات أكبر لمعرفة آثارها الحقيقي على المكفوفين".

وتأتي هذه النتائج في وقت كشف فيه تقرير حديث أن أكثر من 600 ألف بريطاني يعانون من أمراض العيون التي تؤدي إلى فقدان البصر.

وتعد الفياغرا من أكثر العقاقير نجاحا منذ بدء إنتاجه عام 1998، بعد أن اكتشف باحثون آثاره الخاصة بعلاج ضعف الانتصاب، بالصدفة عندما كانوا يجرون دراسات باعتباره دواء للقلب.