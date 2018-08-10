وحققت طوكيو هذا الإنجاز التاريخي، بعد أن تبنت نهجا يعتمد على تكنولوجيا الروبوت والتصنيع ثلاثي الأبعاد.

وتقدمت العاصمة اليابانية بسرعة كبيرة بعد دخولها للقائمة، وهي أيضا من بين ثلاث مدن آسيوية في قائمة هذا العام.

وقال كريستوفر هاير مدير مؤسسة "تو ثينك ناو" التي تنشر التقييم السنوي للمدن: "أظهرت (طوكيو) نهجا واضحا من خلال تبني التكنولوجيا الذكية، لتقود الابتكار فيما عرفنا بأنها اتجاهات ستغير العالم تمزج بين تكنولوجيا الروبوت والتصنيع ثلاثي الأبعاد".

وشملت القائمة سنغافورة وسيدني وسول في مراكز متقدمة. وتقيم المؤسسة المدن على أساس 162 مؤشرا تشمل الرقابة على الإنترنت وتوزيع الثروات والأعمال الصديقة للبيئة.