وعرض رئيس قسم تسويق المنتجات في سامسونغ، جوناثان وونغ، مساء الخميس، قلم "إس" الجديد المدمج في "نوت 9"، والذي يمكّن المستخدمين من القيام بالعديد من المهام.

وذكر متابعون، في تغريدات مختلفة على تويتر، أن "قلم سامسونغ في الهواتف السابقة يكاد يكون غير نافع"، وأشاروا إلى أن "إس" يستهدف في غالب الأحيان الرسامين والمهندسين والمصممين.

وسبق لمنتقدين أن قالوا إن القلم يستخدم بشكل كبير في الرسم والتصميم، فيما يتم استخدام الأصابع في الميزات الأخرى التي توفرها هواتف الشركة الكورية الجنوبية، وهو ما يؤكد أن القلم "لا حاجة للمستخدمين فيه".

هذا وردت سامسونغ على كل هذه الانتقادات، وكشفت أنها نجحت في تحويل قلم S Pen في سلسلة هواتف "نوت" من مجرد وسيلة للكتابة والرسم إلى أداة تتيح للمستخدمين المزيد من القوة والتحكم بين أيديهم.

ويتيح القلم المدعم بخاصية "البلوتوث" اللاسلكية، التقاط الصور وعرض الشرائح التوضيحية وتشغيل الفيديوهات بلمسة واحدة وعن بعد.

ويمكن استخدام القلم كأداة لربط الهاتف بالتلفزيون، بحيث يستطيع المستخدم مشاهدة محتويات "غالاكسي نوت 9" على الشاشة، هذا إلى جانب إمكانية استعماله في إرسال الرسائل وترجمة الكلمات.

من جهته، ووصف موقع "سي نت" الهاتف الجديد لسامسونغ بأنه "عديم النفع في حال لم يكن مرفقا بقلمه"، وهو ما يؤكد أن الشركة تداركت الموقف وأضافت العديد من الخصائص للقلم، ليصبح استخدامه ضروريا.

وكانت تقارير إعلامية كشفت في وقت سابق أن الشركة تخطط لعدم طرح "القلم" خلال إصداراتها القادمة، وذلك بعد الانتقادات الكثيرة التي تعرض لها.