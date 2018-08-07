وبحسب صحيفة "ديلي ميل" يمكن أن يكون لهذه المحاكاة تأثير كبير على كيفية عمل فرق الإنقاذ الجبلية، وكيفية إدارة المناطق المعرضة للانهيارات الجليدية.



وقال يوهان غاومي، الباحث في مختبر علوم الغلاف الجليدي في كلية "مدرسة الفلاسفة الفلكية" بسويسرا في لوزان: "جرى الوضع بعين الاعتبار أن الثلج في هذا النوع من الانهيارات سيبدو وكأنه صلب وسائل في الوقت ذاته".



وفي العام المنصرم، أمضى غاومي أشهر عدة في جامعة كاليفورنيا بولاية لوس أنجلوس، حيث عمل مع خبراء النماذج ثلاثية الأبعاد الذين شاركوا مهندسي ديزني في التصميم العام، لمحاكاة الثلج في الفيلم الشهير "فروزن".



ويقول الباحثون إن "الانهيار الجليدي هو حدث معقد للغاية، مع ظهور عدد لا يحصى من المتغيرات المادية، ابتداء من الوقت الذي يبدأ فيه الانهيار الجليدي حتى ينتهي".



وجمعت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "اتصالات الطبيعة"، بين خبرات علماء الرياضيات وخبرات غاومي العلمية.



وتمكن علماء الرياضيات من زيادة دقة محاكاة الثلج، بفضل معرفة غاومي العميقة والبيانات الصادرة التي تم جمعها وتحليلها من قبل الباحث، أليكس فان هيروينين، الذي شارك في إعداد الدراسة.المشارك في الدراسة.



واستعار الباحثون تقنية تعرف باسم "أسلوب النقاط المادية"، والتي تستخدم لتحليل كيفية تصرف المواد المتحركة، حيث لم يسبق تطبيقها في دراسة الانهيار الجليدي.



ويردف غاومي: "بالإضافة إلى تعميق معرفتنا بكيفية حركة الثلج، فإن هذا المشروع قد يجعل من الممكن تقييم الحجم المحتمل للانهيار الجليدي".