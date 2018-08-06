وقالت متحدث باسم أبل لموقع "بازفيد" الإخباري، الأحد، إنها حذفت المكتبة الكاملة لـ5 من إجمالي 6 مقاطع من (إنفو وورز)، تشمل برنامج (وور روم)، والبرنامج اليومي (ذا أليكس جونز شو).

وبقي برنامج واحد مقدم من موقع (إنفو وورز)، هو (ريل نيوز ويذ ديفيد نايت) على منصات أبل.

ومنذ تأسيسه لموقع (إنفو وورز) عام 1999، نجح جونز في بناء قاعدة جماهيرية عريضة. ومن بين النظريات التي يروج لها أن هجمات 11 سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن كانت مدبرة من قبل الحكومة الأميركية.

وتعد الخطوة التي اتخذتها أبل الأوسع في حملة لفيسبوك ومواقع إلكترونية أخرى تستهدف برامج جونز، وشملت وقف أو حذف بعض من المحتوى الخاص به المدفوع بنظرية المؤامرة.

فقد حجبت شركة فيسبوك حساب جونز الشخصي، لمدة 30 يوما، في أواخر يوليو، بسبب ما قالت الشركة إنه خطابه الذي ينطوي على تنمر، ويحض على الكراهية.

وأعلنت شركة فيسبوك أيضا، الاثنين، حذف 4 صفحات لأليكس جونز بسبب "نشر محتوى على نحو متكرر خلال الأيام الماضية" ينتهك معايير الموقع.

وأضافت الشركة أنها أزالت الصفحات بسبب "تمجيد العنف مما ينتهك سياستنا الخاصة بمشاهد العنف، واستخدامه لغة مهينة لوصف المتحولين جنسيا والمسلمين والمهاجرين، مما ينتهك سياساتنا الخاصة بخطاب الكراهية".

كما حذفت شركة سبوتيفاي، التي تقدم خدمة لبث الموسيقي والمقاطع، أيضا كل حلقات برامج جونز.