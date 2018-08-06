فقد ضرب فيروس شركة "تايوان سيميكوندكتور"، التي تصنع هواتف "آيفون" نيابة عن "أبل"، مما أثر على إنتاجيتها.

وأدى الفيروس، الذي انتشر عبر برنامج جديد إلى أجهزة "تايوان سيميكوندكتور" إلى تعطيل إنتاج الشركة لأيام، كما أدى إلى هبوط نسبته 3 بالمئة في عائدات الربع الثالث بالنسبة لها.

ومن المنتظر أن تطلق "أبل" 3 هواتف جديدة في سبتمبر المقبل، منها نسخة معدلة من "آيفون X" وآخر بشاشة أكبر هو "آيفون X بلاس" لكن يوم الإصدار لم يحدد بعد.

وحسب بعض التسريبات، ستطرح "أبل" بعد التعديلات الثورية في الجيل الجديد، منها إنتاج هاتف يحمل خطين.