وذكرت هيئة الأرصاد الجوية البرتغالية أن درجة الحرارة وصلت في العاصمة إلى 44 درجة مئوية، السبت، متجاوزة الرقم القياسي السابق للمدينة والبالغ 43 درجة مئوية في عام 1981.

وسجلت أعلى درجة حرارة بمدينة ألفيجا وسط البرتغال وبلغت حوالي 46.8 درجة مئوية.

يذكر أن أعلى درجة حرارة تشهدها البلاد على الإطلاق كانت 47.4 درجة مئوية عام 2003.

أشارت توقعات الأرصاد، الأحد، إلى انخفاض درجات الحرارة قليلا، لكنها ستظل مرتفعة للغاية.

يذكر أن الأجواء الحارة والمتربة في شبه الجزيرة الإيبيرية يعزى سببها إلى رياح ساخنة قادمة من أفريقيا.