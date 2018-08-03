وبحسب ما نقلت "بزنس إنسايدر"، فإن روسيا تراهن على مركبة مطورة من النموذج الذي استخدم في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، لأجل تعزيز نفوذها في القطب الشمالي للكرة الأرضية.

ويفتح تقلص الجليد في القطب الشمالي جراء الاحتباس الحراري شهية القوى العظمى مثل الولايات المتحدة والصين، ويسعى المتنافسون الدوليون إلى الاستفادة من مسارات الملاحة الجديدة، واكتشاف ما تزخر به المنطقة.

وتراهن روسيا على المركبة التي تعرف بـ"إيركانو"، ومعدات عسكرية أخرى لتكثيف مراقبتها لكل من البحر الأسود وبحر قزوين.

وتشبه المركبة العسكرية طائرة البحر بشكل كبير، وتكمن ميزتها في القدرة على التحليق على علو منخفض وقطع المسافة بصورة أسرع مقارنة بالسفن.

وتستطيع "إيركانو" قطع 340 ميلا في الساعة، لكنها لا ترتفع فوق الماء سوى بأربعة أمتار، وبالتالي فهي قادرة على تفادي عدد من الرادارات.

وأوضح بوريسوف أن الطائرة قد تساعد على توفير المزيد من الحماية في الشمال الروسي، قائلا إنها قد تنجز مهمات مرافقة وإنقاذ مستقبلا.