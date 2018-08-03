وقبل ساعات قليلة من إعلان أسماء المتوجين بلقب النسخة الثانية من الهاكاثون، تبدي النساء رغبة كبيرة في إحراز إحدى جوائز المسابقة، والفوز بالمركز الأول.

وتحدث موقع "سكاي نيوز عربية" إلى المبرمجة المغربية هاجر، التي قالت إنها قدمت من مدينة فاس، في رحلة طويلة دامت أكثر من 8 ساعات للمشاركة في هذه المنافسة.

ورفضت الفكرة التي تفيد بأن عالم التقنية ما يزال حكرا على الذكور، وقالت: "المشاركة الكبيرة للنساء في هاكاثون الحج أكبر دليل على أن المرأة استطاعت فرض نفسها بقوة في هذا المجال".

ووفقا للمشاركات في مركز المؤتمرات بجدة، فإن النساء في معظم الأحيان يشكلن فرقا متجانسة مع الذكور، باستثناء البعض ممن اخترن العمل بمفردهن، وعدم إقحام أي عنصر ذكوري لفريقهن.

وتقول اللجنة المنظمة إن مشاركة النساء في هاكاثون الحج شهدت تقدما كبيرا مقارنة مع نسخة السنة الماضية، موضحة أن نسبة مشاركة النساء هذا العام فاقت 33 في المئة.

هذا ومن المتوقع أن تعلن لجنة التحكيم، مساء الجمعة، أسماء المتوجين بهاكاثون الحج، حيث قسمت الجوائز إلى ثلاثة مراكز، نصيب المركز الأول منها مليون ريال، فيما يحصل الفائز الثاني على 500 ألف ريال، والثالث على 350 ألف ريال، فيما تذهب 150 ألف ريال جائزةً للتميُّز.