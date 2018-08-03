ونقلت منصة "إنترسبت" الإلكترونية، أن العمل مستمر منذ ربيع 2017 وتم تسريع وتيرته في ديسمبر بعد اجتماع بين المدير التنفيذي لغوغل سوندار بيتشاي ومسؤول حكومي بارز، ونقل عن مستندات داخلية لغوغل وأشخاص لم يحدد هوياتهم على علم بالخطط.



وأكدت صحيفتا نيويورك تايمز وول ستريت جورنال العمل في تقريرين منفصلين الأربعاء، ولم ترد غوغل على طلب التعقيب.



وفقا لإنترسبت، فقد أنشأت غوغل تطبيقا مخصصا على نظام أندرويد سيقوم بفلترة تلقائيا للمواقع المحجوبة بما يسمى "حائط الصد العظيم" للصين. ولم تقدم غوغل خدمات بحث في الصين منذ خروجها من البلاد عام 2010.