وقال محلل السوق في شركة "آي إتش إس ماركت" غيريت شنيمان: "هواوي تنتج هواتف جديدة قيمة بمميزات حديثة. هواوي (بي 20 برو) أول هاتف يصدر بكاميرا ثلاثية ويهزم منافسيه في السوق".

وخلال الربع الثاني من العام الجاري (من أبريل إلى يونيو)، نجحت "هواوي" في الاستحواذ على 15 بالمئة من سوق الهواتف الذكية في العالم، لتأتي في المركز الثاني خلف "سامسونغ" الكورية (20 بالمئة)، وقبل "أبل" الأميركية (12 بالمئة).

والثلاثاء قالت "هواوي" إنها حققت مبيعات أعلى بنسبة 15 بالمئة في النصف الأول من عام 2018، وهي نفس الزيادة التي حققتها العام الماضي.

ويعزو محللون قفزة "هواوي" الأخيرة، إلى زيادة مبيعاتها في الصين من 91 مليون هاتف في الربع الأول من العام إلى 100 مليون في الربع الثاني.

وتعد السوق الصينية رئيسية بالنسبة لـ"هواوي"، مع مواجهتها صعوبات للانتشار في الولايات المتحدة وأستراليا بسبب مزاعم مساعدتها لحكومة بكين في التجسس على الغرب.