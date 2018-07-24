وتستطيع الطائرة، التي أطلق عليها اسم "فازا 35” البقاء محلقة لعام متواصل، قبل أن تحتاج لصيانة، أو للتزود بالوقود.

وتستخدم الطائرة خلايا شمسية خفيفة الوزن للغاية على جناحيها، مما يسهل الحصول على الطاقة الشمسية لتزويد محركاتها بالطاقة خلال النهار، بالإضافة إلى إعادة شحن بطارياتها لتشغيلها طوال الليل.

وتمتلك "فازا 35" جناحين يبلغ طول الواحد منها 35 مترا، وتزن 150 كيلوغراماً، مما يسمح لها بالتحليق على ارتفاع 21 ألف متر لفترات طويلة من الزمن.

ويقول مدير الإدارة، أول بروكس بشركة "باي سيستمز": طائرتنا تفوقت على الطائرات المنافسة، لأنها تعتمد تكنولوجيا الأقمار الصناعية، أي أنها خفيفة للغاية وقوية جداً.. وثانياً لأن باستطاعة الطائرة الصمود في الجو والتغلب على الظروف المناخية القاسية.

وأفادت "باي سيستمز التي طورت "فازا 35" بالتعاون مع بريزماتك بأن للطائرة استخدامات متعددة بينها الرصد والمراقبة، وتوفير الاتصالات الحيوية في المناطق النائية.

وتنوي الشركة اختبار الطائرة العملاقة في الربع الثالث من عام 2019، على أن تتوفر لاحقا بنسختين، عسكرية ومدنية.