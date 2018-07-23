وأوضح راغويزن أن " الجهات المختصة شرعت في العمل لصناعة وإنتاج الصاروخ الذي بمقدوره نقل 17 طنا من الحمولة والذي سيكون جاهزا للاختبار بحلول 2022 ".

وأوضح أن هذه الخطوة تسمح بتعبئة قطاع صناعة الصواريخ الفضائية وتحديثها.

وكانت مصادر في وكالة روسكوسموس أكدت أن صواريخ "سويوز-5" ستصبح المنافس الأول في عالم إطلاق الرحلات الفضائية التجارية حيث ستكون تكلفة إطلاقه قليلة بالمقارنة مع تكلفة إطلاق الصواريخ الأجنبية".

ويشير الخبراء إلى أن الهدف من تقليل كلفة إطلاق تلك الصواريخ هو تشكيل منافسة قوية لصواريخ "فالكون-9" التي تنتجها شركة "سبيس إكس" الأميركية.

وكانت روسيا أطلقت في حزيران الماضي صاروخ فضاء ناقل من طراز سويوز 2 يقل على متنه قمرا صناعيا عسكريا.