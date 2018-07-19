وذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن "إنستغرام" بصدد إضافة طريقة جديدة لتأكيد هوية المستخدمين بخطوتين، دون الاعتماد على استقبال رسالة نصية على هواتفهم بكود تفعيل.

ويرغب "إنستغرام" في استخدام تطبيقات تأكيد الهوية، على غرار خدمة غوغل، التي تقوم بإنشاء أكواد عشوائية تحصل عليها من داخل تطبيق خاص على هاتفك، لا يحتاج الاتصال بالإنترنت، وكذلك لن يرسل عليه رسائل نصية، وبالتالي في حال نجح الهاكرز بامتلاك رقم هاتفك على شريحة جديدة بأي طريقة، فلن يتمكنوا من الدخول إلى حسابك على إنستغرام.

أما الميزة الثانية فهي ميزة إزالة المتابعين من الحسابات العامة، وهي ميزة لم تكن متاحة من قبل، لأصحاب الحسابات المفتوحة للجميع متابعة ما تنشره من محتوى.

لكن مع هذه الميزة سيتمكن أصحاب الحسابات العامة من أن يتحكموا في من يتابعهم، بحيث يتم ذلك بشكل يدوي، فيقوم المستخدم بحذف متابع واحد في المرة الواحدة، وبالتالي سيتم تقنين إمكانية مسح المتابعين في أضيق الحدود على تلك الحسابات.