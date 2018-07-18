ومن المرجح أن يأتي الهاتف غالاكسي "إس10" القادم بـ3 أحجام هي 5.8 و6.1 و6.4 بوصة.

وإذا ما صحت هذه التسريبات، فإن ذلك سيكون سببا وجيها لإطلاق شركة أبل أيضا أكثر من خيار للمستخدمين في الخريف المقبل.

وتستعد أبل لإطلاق 3 هواتف جديدة في الربع الأخير من هذا العام، ويتوقع خبراء التكنولوجيا أن تطرح الشركة نموذجين أصغر، بالإضافة إلى ثالث أكبر بقليل من 6.5 بوصة.

ويتوقع كثيرون أن تكون النسخ الأكبر حجما من غالاكسي "إس10" بسعر مرتفع، على أن تكون النسخ الأصغر أرخص قليلا، إلا أنها ستفتقر إلى بعض الميزات.

وسيأتي هاتف غالاكسي "إس10" مع قارئ لبصمات الأصابع، وهي التكنولوجيا، التي باتت ملعب منافسة كبير بين شركات تصنيع الهواتف في السنوات الأخيرة.

واستبعدت التسريبات أن يتضمن هاتف سامسونغ الجديد، الذي من المقرر طرحه في الأسبوع هذا الربيع، تقنية التعرف على بصمة الوجه، وهي ميزة ضمنتها شركة أبل آخر هواتفها الذكية.

ومن المرجح أن تطلق سامسونغ "نوت 9" في أغسطس القادم، وسيأتي الهاتف بتصميم مشابه لطراز العام الماضي، مع جهاز استشعار لبصمة الأصبع على ظهره.