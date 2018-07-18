ويبدو أن احتواء الهواتف الذكية الصينية، مثل هواوي وأوبو وفيفو وشياومي، على أحدث ما تتوصل إليه تكنولوجيات الهواتف وتطبيقاتها يجبر المستهلكين على التوجه إلى هذه الأجهزة دون غيرها.

على أي حال، الإنفوغرافيك المرفق يتناول سوق الأجهزة الذكية، وحصة كل شركة من السوق العالمية، خلال عام 2017، مع العلم أن شركة هواوي آخذة في التوسع بقوة في الشرق الأوسط عموما ودول مجلس التعاون خصوصا، بعد أن افتتحت أكثر من مركز للتطوير والابتكار في المنطقة، وخصصت ملايين الدولارات كاستثمارات في المنطقة بين عامي 2017 و2019.

وفي هذا المجال، تظل منطقة الشرق الأوسط سوقا حيوية لشركة هواوي، من حيث نمو المبيعات بصورة كبيرة، وفقا لتصريحات نائب رئيس هواوي الشرق الأوسط، بان إن، الذي أعلن أن شركته توفر حلولا إقليمية تلبي متطلبات المستخدمين والزبائن في المنطقة.

يذكر أن هواوي، وفي تقرير للشركة صدر في أغسطس 2017، احتفظت بمكانتها في المركز الثالث كأكثر الشركات مبيعات للهواتف الذكية، ورفعت مبيعاتها في الإمارات بنسبة 50 بالمئة، فيما تقدمت للمركز الثاني في السعودية كأكثر الشركات مبيعات، ورفعت نسبة مبيعاتها بنسبة 87 بالمئة.

فهواوي، التي يوجد مقرها الرئيسي في مدينة شينزين الصينية، تقدمت في قائمة فوربس من حيث قيمة العلامة التجارية من المركز 88 عام 2017 إلى المركز 79 في مايو 2018، وبلغت قيمة علامتها التجارية 8.4 مليار دولار، وبلغت مبيعاتها حوالي 85.9 مليار دولار.